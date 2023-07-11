«Урарту» Гунько проиграл в Лиге чемпионов

Армянский «Урарту», который возглавляет российский специалист Дмитрий Гунько, потерпел обидное поражение в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Дома команда уступила боснийскому «Зриньски» (Мостар) – 0:1. Единственный гол на 89-й минуте оформил защитник гостей Матей Сенич.

Ответная игра между клубами состоится через неделю уже в Боснии и Герцеговине, её дата - 18 июля.

Напомним, что в минувшем сезоне «Урарту» Гунько стал чемпионом и обладателем Кубка Армении и получил право выступить в квалификации самого престижного еврокубка.

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