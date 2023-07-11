Масалитин высказался о переходе Марио Фернандеса в «Зенит»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказал свое мнение о возможном переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

Масалитин выразил свое разочарование в действиях Фернандеса, считая, что он обманул всех – болельщиков, руководство и одноклубников. Ветеран ЦСКА отметил, что Фернандес обещал играть только в ЦСКА, но теперь ситуация изменилась.

Он также выразил свое недовольство относительно финансовой стороны сделки и поведения агента игрока. Масалитин считает, что Фернандес должен быть ответственным за свои слова и принимать решения как мужчина.

«Надо идти в суд, в РФС или даже в международные инстанции», – сказал Масалитин «РБ Спорт».