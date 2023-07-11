Ташуев рассказал, что на сборах «Ахмат» охватили травмы

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал ход летних сборов его команды и рассказал, что довольно долгое время его клуб тренировался и играл контрольные матчи в усечённом составе. Причина этому, разумеется, повышенная травматичность игроков грозненцев.

«Достаточно долго работаем с 14–16 полевыми футболистами, для меня это новый опыт. Давно не было длительной работы в усеченных составах», - рассказал Ташуев для «Матч ТВ», отметив, что некоторые футболисты, такие как Гамид Агаларов и Владимир Ильин уже возвращаются в общую группу.

В первом туре нового сезона РПЛ «Ахмат» сыграет дома с самарскими «Крыльями Советов».