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«Рубин» представил нового форварда из Косово официально

11 Июля 2023 • 19:46 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
22.07 17:30

Казанский «Рубин» посредством официальной странички в соцсетях представил нового форварда – 25-летнего Мирлинда Даку.

Последним его клубом карьере на данный момент был хорватский «Осиек». Ранее в его карьере были албанский «Кукеси», словенская «Мура» и косовский «Балкани». С казанским клубом косовар подписал контракт сроком на три года.

Transfermarkt оценивает новичка «Рубина» в 800 тыс. евро. Также авторитетный портал сообщает, что за футболиста казанцы заплатили порядка 1 млн евро.

Напомним, что «Рубин» минувший сезон провёл в Первой лиге – клубу удалось выиграть турнир и триумфально вернуться в Премьер-лигу.

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Рубин Осиек трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Мирлинд Даку
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