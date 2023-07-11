Казанский «Рубин» посредством официальной странички в соцсетях представил нового форварда – 25-летнего Мирлинда Даку.

Последним его клубом карьере на данный момент был хорватский «Осиек». Ранее в его карьере были албанский «Кукеси», словенская «Мура» и косовский «Балкани». С казанским клубом косовар подписал контракт сроком на три года.

Transfermarkt оценивает новичка «Рубина» в 800 тыс. евро. Также авторитетный портал сообщает, что за футболиста казанцы заплатили порядка 1 млн евро.

Напомним, что «Рубин» минувший сезон провёл в Первой лиге – клубу удалось выиграть турнир и триумфально вернуться в Премьер-лигу.