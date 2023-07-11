Агент Кашчелан: «В Европе реально высокий интерес к Захаряну»

Футбольный агент Марияна Кашчелан ответила на вопрос об интересе европейских клубов к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

«Во всех странах Европы у меня спрашивают, почему он еще не уехал из РПЛ и где будет теперь играть. В Европе к нему реально высокий интерес. Думаю, ему пора ехать и пробовать себя в Европе», — приводит слова Кашчелан Metaratings.

По мнению агента, новое поколение молодых российских футболистов очень хочет попробовать свои силы в сильном чемпионате, такого не было ранее. Кашчелан считает, что в ближайшие несколько лет многие игроки РПЛ окажутся в европейских клубах.

Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до следующего лета. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость 20-летнего хавбека в 15 миллионов евро.