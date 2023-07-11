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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Кашчелан: «В Европе реально высокий интерес к Захаряну»

11 Июля 2023 • 19:40 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
21.07 19:00

Футбольный агент Марияна Кашчелан ответила на вопрос об интересе европейских клубов к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

«Во всех странах Европы у меня спрашивают, почему он еще не уехал из РПЛ и где будет теперь играть. В Европе к нему реально высокий интерес. Думаю, ему пора ехать и пробовать себя в Европе», — приводит слова Кашчелан Metaratings.

По мнению агента, новое поколение молодых российских футболистов очень хочет попробовать свои силы в сильном чемпионате, такого не было ранее. Кашчелан считает, что в ближайшие несколько лет многие игроки РПЛ окажутся в европейских клубах.

Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до следующего лета. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость 20-летнего хавбека в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Арсен Захарян Марияна Кашчелан
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