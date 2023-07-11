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Игонин: «Зениту» нужно продать Вендела

11 Июля 2023 • 19:29 Комментировать

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника «сине-бело-голубых» Маркуса Вендела.

«Вендела надо продавать. Больше с ним делать нечего. Ему итак уже недавно новый контракт предлагали. Если футболист не хочет играть, то смысла его удерживать нет», — заявил Игонин порталу «Спорт День за Днем».

Напомним, 25-летний бразильский хавбек выступает за «Зенит» с 2020 года. Ранее стало известно, что игрок не прибыл в расположение клуба после выхода из отпуска. По этому поводу с заявлением выступил главный тренер «Зенита» Сергей Семак, сообщив, что руководство разрешило искать Венделу новый клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин Маркус Вендел
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