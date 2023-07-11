Игонин: «Зениту» нужно продать Вендела

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника «сине-бело-голубых» Маркуса Вендела.

«Вендела надо продавать. Больше с ним делать нечего. Ему итак уже недавно новый контракт предлагали. Если футболист не хочет играть, то смысла его удерживать нет», — заявил Игонин порталу «Спорт День за Днем».

Напомним, 25-летний бразильский хавбек выступает за «Зенит» с 2020 года. Ранее стало известно, что игрок не прибыл в расположение клуба после выхода из отпуска. По этому поводу с заявлением выступил главный тренер «Зенита» Сергей Семак, сообщив, что руководство разрешило искать Венделу новый клуб.