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Журналист из Италии рассказал, есть ли у клубов Серии А интерес к Сперцяну

11 Июля 2023 • 19:21 Комментировать

Журналист Tuttosport Массимо Франки ответил на вопрос о возможном переезде полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Италию. Ранее сообщалось, что в армянском хавбеке заинтересованы три представителя Серии А, в числе которых есть миланский «Интер».

«Если честно, то я об этом ничего не слышал. Насколько я знаю, интереса к нему нет. В Италии ничего не говорят об этом», — заявил Франки «РБ Спорту».

Эксперт добавил, что, по его мнению, в нынешней ситуации осуществить трансфер игрока из РПЛ в Европу очень тяжело.

Контракт 23-летнего Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Эдуард Сперцян Массимо Франки
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