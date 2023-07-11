Масалитин — о Медине: «Просто приехал гастарбайтер заработать денег»

Бывший футболист ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин высказался о переходе Хесуса Медины из «армейского» клуба в стан «красно-белых».

«Медина – это человек без имени. Просто приехал гастарбайтер заработать денег. Где больше дали, туда и пошел. Со спортивной стороны в этом переходе ничего нет. Человек просто клюнул на деньги», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, такой поступок парагвайца не является предательством, ведь Медина не имеет никакого отношения к ЦСКА.

«Спартак» объявил о трансфере Медины из ЦСКА 10 июля. Контракт хавбека со столичным клубом рассчитан на три сезона.

В первом туре чемпионата России – 2023/24 «Спартак» встретится с «Оренбургом», а команда Владимира Федотова сыграет с «Уралом».