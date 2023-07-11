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Гойкович сказал, сколько он тратит в месяц

11 Июля 2023 • 19:09 Комментировать

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился своим отношением к деньгам.

Гойкович отметил, что каждый имеет свои потребности, и жизнь в Москве может быть немного дороже, особенно для семейных людей. Он отметил, что клуб предоставляет завтраки, обеды и ужины на стадионе, что в случае одиночной жизни позволяет сэкономить на питании. Кроме того, клуб также оплачивает аренду жилья.

Гойкович отрицательно ответил на вопрос, тратил ли он когда-либо 500 тысяч рублей в месяц, добавив, что у него никогда не было таких затрат.

«Даже не знаю, 100-200 тысяч», – сказал Гойкович «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Ренато Гойкович
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