Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ожидаемый переход в московский «Спартак» 27-летнего конголезско-бельгийского вингера «Кадиса» Тео Бонгонда.

- Здесь трудно судить и рассуждать. Мне кажется, всё-таки несерьёзно в такой клуб приглашать таких людей. «Спартак» же не Вторая лига. Не очень обдуманным смотрится этот трансфер. Тем более сколько раз «Спартак» ошибался в последнее время с легионерами, – отметил Чугунов.