​«Оренбург» сыграл вничью с турецким клубом

В рамках подготовки к следующему сезону «Оренбург» во вторник проводил товарищеский матч против турецкого клуба «Газиантеп». Игра завершилась со счётом 2:2. В составе российской команды голы забили Кирилл Печенин и Эмирджан Гюрлюк. В обоих случаях «горожане» отыгрывались.

Отметим, что главным тренером «Оренбурга» недавно стал Иржи Ярошик. На этой должности он сменил Марцела Личку, перебравшегося в московское «Динамо».

Первый матч сезона 2023/2024 «Оренбург» проведёт 23 июля. В этот день команда Ярошика будет играть против «Спартака» на выезде в первом туре Премьер-лиги.