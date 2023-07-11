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​«Оренбург» сыграл вничью с турецким клубом

11 Июля 2023 • 19:01 Комментировать

В рамках подготовки к следующему сезону «Оренбург» во вторник проводил товарищеский матч против турецкого клуба «Газиантеп». Игра завершилась со счётом 2:2. В составе российской команды голы забили Кирилл Печенин и Эмирджан Гюрлюк. В обоих случаях «горожане» отыгрывались.

Отметим, что главным тренером «Оренбурга» недавно стал Иржи Ярошик. На этой должности он сменил Марцела Личку, перебравшегося в московское «Динамо».

Первый матч сезона 2023/2024 «Оренбург» проведёт 23 июля. В этот день команда Ярошика будет играть против «Спартака» на выезде в первом туре Премьер-лиги.

Протокол игры  
Газиантепспор2:2Оренбург
(1:0) _Markovic L.30'  
  Печенин Кирилл 50' (1:1)
(2:1) _Maxim A.52'  
  Gurluk E 88' (2:2)
_Bozan M._Artan O._Basyigit O._Ersoy E._Jevtovic M._Karakas I._Markovic L._Maxim A._Soyalp F._Veliu V._Zengin U.
Сысуев НиколайГойкович РенатоХотулёв ДанилаПеченин КириллПерес МатиасКапленко КириллТитков НиколайВоробьёв Дмитрий ДмитриевичФлорентин Сесар ГабриэльКовалёв ЮрийОбухов Владимир
Запасные: Сиваков МихаилМансилья Брайан ЭсекиэльМарин ДжиммиХоданович Андрей_Gurluk E._Kapustyanskiy D._Muro T.Сидоров МаксимПолуяхтов ВладимирБашич ИванОганесян СтепанГогличидзе Лео
11 июля.

 

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Оренбург Газиантеп
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