​«Оренбург» сыграл вничью с турецким клубом

В рамках подготовки к следующему сезону «Оренбург» во вторник проводил товарищеский матч против турецкого клуба «Газиантеп». Игра завершилась со счётом 2:2. В составе российской команды голы забили Кирилл Печенин и Эмирджан Гюрлюк. В обоих случаях «горожане» отыгрывались.
Отметим, что главным тренером «Оренбурга» недавно стал Иржи Ярошик. На этой должности он сменил Марцела Личку, перебравшегося в московское «Динамо».
Первый матч сезона 2023/2024 «Оренбург» проведёт 23 июля. В этот день команда Ярошика будет играть против «Спартака» на выезде в первом туре Премьер-лиги.
Протокол игры
|(1:0) _Markovic L.30'
|Печенин Кирилл 50' (1:1)
|(2:1) _Maxim A.52'
|Gurluk E 88' (2:2)
Сысуев Николай•Гойкович Ренато•Хотулёв Данила•Печенин Кирилл•Перес Матиас•Капленко Кирилл•Титков Николай•Воробьёв Дмитрий Дмитриевич•Флорентин Сесар Габриэль•Ковалёв Юрий•Обухов Владимир
11 июля.
Бан пользователя