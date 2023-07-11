Агент Барбоза раскритиковал Вендела

Футбольный агент Паулу Барбоза выразил свою критику в адрес полузащитника «Зенита» Вендела, который до сих пор не присоединился к команде на сборах.

Барбоза отметил, что не удивлен отсутствием Вендела на сборах «Зенита». Он заявил, что у игрока уже были подобные проблемы в прошлом, когда он выступал за «Спортинг» в Португалии. Повторение подобного поведения свидетельствует об отсутствии профессионализма и неправильном отношении к команде.

Агент также отметил, что такое поведение Вендела может оттолкнуть топ-клубы, и никто не захочет подписывать такого игрока.

«Профессионал должен выполнять условия контракта», – сказал Барбоза «РБ Спорт».