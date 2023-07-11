Мостовой предположил, почему Медина выбрал «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на переход парагвайского полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в стан «красно-белых».

«Для «Спартака» переход Медины - усиление. Футболист хороший, и поэтому, наверное, легко пришли к общему знаменателю», — цитирует Мостового Rusfootball.

По мнению эксперта, Медина выбрал «Спартак», потому что в клубе испаноговорящие тренеры, если бы таких не было, то игрок уехал бы в какой-нибудь европейский клуб.

По данным СМИ, трансфер Медины обошелся «красно-белым» в 6 миллионов евро плюс 1 миллион в качестве бонуса. Контракт хавбека со «Спартаком» рассчитан на три года.