Бывший футболист «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица поделился своим мнением о работе железнодорожников с молодыми игроками.

Дюрица отметил, что в «Локомотиве» всегда уделялось особое внимание молодым игрокам. Клуб делает ставку на молодежь, предоставляя им много игрового времени. Он отметил успехи таких талантливых игроков, как Миранчук и Хвича, которые сейчас выступают в итальянской Серии А.

Дюрица подчеркнул, что в составе «Локомотива» всегда присутствует множество воспитанников клуба.

«Локомотив» — лучший клуб РПЛ по работе с молодыми футболистами», — сказал Дюрица «РБ Спорт».