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Игрок «Оренбурга» Гойкович заявил, что не считает уход Лички предательством

11 Июля 2023 • 18:28 Комментировать

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался об уходе Марцела Лички с поста главного тренера команды. Напомним, чешский специалист стал новым наставником «Динамо», а его место в приволжском клубе занял Иржи Ярошик.

«Можно ли расценивать уход Лички как предательство? Конечно, нет! Это просто футбол, работа. Человек выбрал для себя лучшую дорогу. Каждый хочет работать там, где лучше», — приводит слова Гойковича портал «РБ Спорт».

Футболист добавил, что все в команде отнеслись с пониманием к выбору Лички. Сейчас пришел новый тренер, с которым хочется повторить прошлогодний результат, подытожил Гойкович.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Оренбург Марцел Личка Ренато Гойкович
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