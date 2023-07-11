Игрок «Оренбурга» Гойкович заявил, что не считает уход Лички предательством

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался об уходе Марцела Лички с поста главного тренера команды. Напомним, чешский специалист стал новым наставником «Динамо», а его место в приволжском клубе занял Иржи Ярошик.

«Можно ли расценивать уход Лички как предательство? Конечно, нет! Это просто футбол, работа. Человек выбрал для себя лучшую дорогу. Каждый хочет работать там, где лучше», — приводит слова Гойковича портал «РБ Спорт».

Футболист добавил, что все в команде отнеслись с пониманием к выбору Лички. Сейчас пришел новый тренер, с которым хочется повторить прошлогодний результат, подытожил Гойкович.