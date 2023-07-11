​У «Зенита» нет предложений по Малкому – гендиректор

«Зенит» не получал предложений по трансферу Малкома. Об этом рассказал Александр Медведев, который занимает пост генерального директора питерского клуба.

«Никаких предложений по Малкому в клуб не поступало», - сказал Медведев, чьи слова приводит «РИА Новости».

В «Зените» Малком оказался в августе 2019 года после трансфера из «Барселоны». За четыре сезона бразилец провёл за питерцев 108 игр, в которых забил 42 гола и отдал 24 голевых паса на партнёров.

Первый официальный матч сезона 2023/2024 «Зенит» проведёт в субботу, 15 июля. В этот день команда Сергея Семака сразится с ЦСКА в Суперкубке России.