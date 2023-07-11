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​У «Зенита» нет предложений по Малкому – гендиректор

11 Июля 2023 • 18:22 Комментировать (1)

«Зенит» не получал предложений по трансферу Малкома. Об этом рассказал Александр Медведев, который занимает пост генерального директора питерского клуба.

«Никаких предложений по Малкому в клуб не поступало», - сказал Медведев, чьи слова приводит «РИА Новости».

В «Зените» Малком оказался в августе 2019 года после трансфера из «Барселоны». За четыре сезона бразилец провёл за питерцев 108 игр, в которых забил 42 гола и отдал 24 голевых паса на партнёров.

Первый официальный матч сезона 2023/2024 «Зенит» проведёт в субботу, 15 июля. В этот день команда Сергея Семака сразится с ЦСКА в Суперкубке России.

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Зенит Александр Медведев трансферы футбола - лето 2023 Малком Филипе
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11 Июля 2023 в 18:28
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