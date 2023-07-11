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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Роша настроен бороться с ЦСКА за титул РПЛ

11 Июля 2023 • 18:15 Комментировать

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша настроен побороться за титул чемпиона России в наступающем сезоне.

«Пусть в прошлом сезоне остались в РПЛ вторыми, сильно отстав от «Зенита», зато взяли Кубок. Теперь необходимо брать реванш у петербуржцев во встрече за Суперкубок. А в национальном первенстве заново бросим все силы, чтобы побороться за чемпионство», - сказал Роша, чьи слова приводит «RT на русском».

Роша отметил, что ЦСКА будет стремиться выиграть все турниры, в которых принимает участие.

«Зенит» и ЦСКА сразятся за Суперкубок России в ближайшую субботу, 15 июля. Матч пройдёт в Казани на поле стадиона «Ак Барс Арена». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:00 по московскому времени.

Добавим, что матчи первого тура нового сезона Премьер-лиги пройдут с 21 по 23 июля включительно. ЦСКА начнёт чемпионат с матча против «Урала».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виллиан Роша
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