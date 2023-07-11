Родич: Когда я был в «Зените», там было много сильных россиян

Бывший футболист петербургского «Зенита» Милан Родич сравнил уровень российских игроков «сине-бело-голубых» со своими бывшими одноклубниками.

«Когда я был в «Зените», там было много сильных российских игроков. Широков, Денисов, Анюков, Саша Кержаков, Сергей Семак. Уровень нынешних россиян в «Зените», увы, не знаю. Но мне кажется, если мы говорим именно о россиянах, он несколько иной», — заявил защитник «Црвены Звезды» в интервью «Матч ТВ».

Также Родич не смог дать ответ на вопрос о перспективах «Зенита» в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов, поскольку, по словам серба, сложно судить об уровне команды по предсезонному турниру.

Напомним, что Милан Родич был игроком «сине-бело-голубых» с 2013 по 2015 год, выиграв одно золото РПЛ. Российские клубы отстранены от участия в еврокубках, из-за чего «Зенит» пропускает уже второй розыгрыш Лиги чемпионов.