Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Родич: Когда я был в «Зените», там было много сильных россиян

11 Июля 2023 • 17:46 Комментировать (1)

Бывший футболист петербургского «Зенита» Милан Родич сравнил уровень российских игроков «сине-бело-голубых» со своими бывшими одноклубниками.

«Когда я был в «Зените», там было много сильных российских игроков. Широков, Денисов, Анюков, Саша Кержаков, Сергей Семак. Уровень нынешних россиян в «Зените», увы, не знаю. Но мне кажется, если мы говорим именно о россиянах, он несколько иной», — заявил защитник «Црвены Звезды» в интервью «Матч ТВ».

Также Родич не смог дать ответ на вопрос о перспективах «Зенита» в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов, поскольку, по словам серба, сложно судить об уровне команды по предсезонному турниру.

Напомним, что Милан Родич был игроком «сине-бело-голубых» с 2013 по 2015 год, выиграв одно золото РПЛ. Российские клубы отстранены от участия в еврокубках, из-за чего «Зенит» пропускает уже второй розыгрыш Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Милан Родич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Cruyff
11 Июля 2023 в 18:06
постеснялся сказать, что нынешний уровень россиян в Зените просто никакой самый слабый за последние лет 10-12
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июля
17:46 · Россия. Премьер-лига
Родич: Когда я был в «Зените», там было много сильных россиян 1
17:29 · Россия. Премьер-лига
Родич рассказал, за какими российскими клубами следит
17:26 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов: На деньги с продажи Медины ЦСКА может найти хорошего легионера
17:20 · Россия. Премьер-лига
Родич назвал Санкт-Петербург самым красивым городом мира
16:37 · Россия. Премьер-лига
Ари: «Сейчас в России нельзя назвать лучшего футболиста»
16:36 · Россия. Премьер-лига
Геркус: Деньги — единственный способ удержать качественных легионеров в РПЛ
16:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Башича рассказал о полном восстановлении футболиста
16:27 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Динамо» Шиманьски переходит в «Фенербахче» — известна сумма трансфера слухи
16:23 · Россия. Премьер-лига
Ребров рассказал, как помог Баженову устроиться на работу в «Спартак»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Факела» назвал цели клуба на сезон
16:18 · Россия. Премьер-лига
​Игрок сборной Турции Сангаре: Дзюбу знает каждый
16:16 · Россия. Премьер-лига
Ещенко назвал причины ухода из «Спартака»
15:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк рассказал, как «Зениту» стоит поступить с Венделом 1
15:51 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Я никогда не пошёл бы работать в «Спартак» 2
15:33 · Россия. Первая лига
​Ещенко трудоустроился в «Кубани» официально
Все новости
Рекомендуем