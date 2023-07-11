Кузнецов: На деньги с продажи Медины ЦСКА может найти хорошего легионера

Российский тренер Дмитрий Кузнецов прокомментировал трансфер полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«За 7 млн евро, которые получил ЦСКА, можно взять качественного футболиста из-за границы, не хуже Медины. Если так произошло, надо делать позитивные выводы», — заявил Кузнецов Metaratings.

Эксперт отметил, что никто не знает причину конфликта Медины с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым, и если там был виноват футболист, то эта история может повториться и в «Спартаке» с Гильермо Абаскалем.

10 июля «Спартак» официально объявил о переходе парагвайского игрока из стана «армейцев». Контракт Медины с «красно-белыми» рассчитан до 2026 года.

«Спартак» объявил о трансфере Медины из ЦСКА