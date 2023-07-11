Ари: «Сейчас в России нельзя назвать лучшего футболиста»

Бывший футболист «Спартака», «Краснодара» и сборной России Ари отказался называть лучшего игрока Премьер-лиги на данный момент.

«Сейчас в России нельзя назвать лучшего футболиста. Такого в РПЛ нет, да и за российским футболом почти не слежу. Сложно вообще кого-либо выделить», — заявил экс-нападающий в интервью изданию Sport24. По его словам, раньше лучшим футболистом страны и чемпионата был полузащитник Роман Широков. Из качеств экс-капитана сборной России Ари выделил лидерство и прекрасное видение поля.

Напомним, что Роман Широков провёл 57 матчей в футболке национальной команды. Его бывшими клубами являются «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар».