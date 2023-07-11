Агент Башича рассказал о полном восстановлении футболиста

Асхат Идризович, представитель полузащитника «Оренбурга» Ивана Башича, высказался о восстановлении футболиста.

«Башич восстановился и готов играть, ждём его на поле в следующем матче», — заявил агент хавбека в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что 21-летний босниец пропустил концовку прошлого розыгрыша Премьер-лиги из-за мышечной травмы. В 17 матчах в футболке «Оренбурга» Башич забил два гола при четырёх ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 800 тысяч евро.