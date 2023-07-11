Полузащитник московского «Динамо» Себастиан Шиманьски в ближайшее время пополнит состав «Фенербахче».

По сведениям Aksam, турецкий клуб заплатит за 24-летнего польского футболиста 14 миллионов евро. Шиманьски подпишет трудовой договор с «Фенербахче» на четыре года с окладом два с половиной миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» попытается перехватить хавбека у «Фенербахче», но предложение чемпиона Турции оказалось намного ниже.

В сезоне-2022/23 Шиманьски выступал на правах аренды за «Фейеноорд». В 40 матчах с учетом всех турниров футболист забил 10 голов и сделал 7 ассистов.