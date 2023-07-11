Спортивный директор «Факела» назвал цели клуба на сезон

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов назвал цели клуба на предстоящий розыгрыш Премьер-лиги.

«Выигрывать в каждой игре. Конечно, сохраниться. Постараться без стыковых матчей», – кратко ответил функционер клуба РПЛ на вопрос издания «РБ Спорт». По его словам, в клубе довольны усилением состава перед новой кампанией, отметив, что в руководстве планировали большее число подписаний.

Напомним, что в прошлом розыгрыше Премьер-лиги «Факел» занял 14-е место в турнирной таблице. В межсезонье воронежский клуб подписал четырёх свободных агентов, а именно вратарей Виталия Гудиева и Александра Беленова, защитника Федора Кудряшова и нападающего Александра Долгова, также выкупив из «Краснодара» полузащитника Вячеслава Екимова.