Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о возможном переходе Раджи Наингголана в московский клуб.

«Я почему-то думал, что он последние сезоны играл в Бельгии, а не в Италии. Думаю, его не стоит брать. Я не вижу смысла в его трансфере. Ему ещё и 35 лет. Было бы ему было 30 лет, куда ни шло. Если он приедет, то он точно будет нормально играть, если не будет травм. Просто не вижу логике в его переходе.

Бонгонда? Честно говоря, я за «Кадисом» не следил, не знаю его статистику», - сказал Мостовой.

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