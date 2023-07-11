​Игрок сборной Турции Сангаре: Дзюбу знает каждый

Защитник Назим Сангаре, который выступает за «Фенербахче» и за сборную Турции, сказал несколько слов об Артёме Дзюбе.

Напомним, что в прошлом году Дзюба провёл несколько месяцев в турецком клубе «Адана Демирспор».

«Артем Дзюба играл не очень много в «Адана Демирспор», поэтому я не видел его. Но, конечно, каждый его знает как капитана сборной России. Это очень хороший игрок», - сказал Сангаре, чьи слова приводит ТАСС.

С февраля текущего года 34-летний Артём Дзюба выступает за «Локомотив». Первый матч в сезоне 2022/2023 команда Михаила Галактионова проведёт 22 июля – против «Рубина» на своём поле.