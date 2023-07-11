Ещенко назвал причины ухода из «Спартака»

Бывший технический директор академии столичного «Спартака» Андрей Ещенко высказался об уходе из стана «красно-белых».

«Изначально это из-за семьи. У меня ребёнок в школу идёт. Решил уехать в Краснодар. Хорошо расстались с академией «Спартака», — рассказал бывший защитник московского клуба в интервью «Спорт-Экспрессу». Также экс-игрок отметил, что сам предложил свои услуги руководству «Кубани».

Напомним, что Андрей Ещенко стал руководителем программы развития молодёжного футбола в клубе Первой лиги. В академии «Спартака» экс-футболист российской национальной команды работал с июля 2022 года.