Сазонов — о возвращении Бальбуэны: «Любая конкуренция — это хорошо»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов высказался о возвращении в московский клуб Фабиана Бальбуэны, который провёл минувший сезон в составе «Коринтианса» на правах аренды.

«Любая конкуренция — это хорошо, поэтому будем конкурировать с Фаби. Будем конкурировать с другими центральными защитниками, и тренер будет решать, кто будет играть», — цитирует Сазонова пресс-служба «Динамо».

Отметим, что после ухода из «Динамо» летом прошлого года Бальбуэна провёл за «Коринтианс» 24 матча и забил четыре гола.

Напомним, минувший сезон «бело-голубые» завершили на девятом месте турнирной таблицы РПЛ. Первый матч в новом розыгрыше чемпионата России «Динамо» проведёт 21 июля против «Краснодара». Начало — в 19:00 по московскому времени.