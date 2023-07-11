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Сазонов — о возвращении Бальбуэны: «Любая конкуренция — это хорошо»

11 Июля 2023 • 15:29 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
21.07 19:00

Защитник «Динамо» Саба Сазонов высказался о возвращении в московский клуб Фабиана Бальбуэны, который провёл минувший сезон в составе «Коринтианса» на правах аренды.

«Любая конкуренция — это хорошо, поэтому будем конкурировать с Фаби. Будем конкурировать с другими центральными защитниками, и тренер будет решать, кто будет играть», — цитирует Сазонова пресс-служба «Динамо».

Отметим, что после ухода из «Динамо» летом прошлого года Бальбуэна провёл за «Коринтианс» 24 матча и забил четыре гола.

Напомним, минувший сезон «бело-голубые» завершили на девятом месте турнирной таблицы РПЛ. Первый матч в новом розыгрыше чемпионата России «Динамо» проведёт 21 июля против «Краснодара». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фабиан Бальбуэна Саба Сазонов
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