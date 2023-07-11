​Виллиан Роша: Готов играть в одной команде с Соболевым

Защитник Виллиан Роша из ЦСКА допускает возможность выступления за сборную России при получении гражданства. Также игрок «армейцев» ответил на вопрос, готов ли он при таком раскладе играть в одной команде с Александром Соболевым. Между футболистами, как известно, в недавнем дерби Москвы вспыхнул конфликт, и они получили по красной карточке.

«Конечно. Никаких проблем с ним нет. Что случилось, то случилось. Мы давно перевернули страницу», - сказал Виллиан, чьи слова приводит «RT на русском».

Виллиан Роша играет за ЦСКА с осени прошлого года. Ранее защитник выступал в Португалии за «Портимоненсе».