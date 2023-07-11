​Защитник ЦСКА Роша допускает, что будет играть за сборную России

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства. По словам 28-летнего бразильца, он готов изучить такое предложение, если оно поступит. Роша отметил, что при таком раскладе он обсудил бы вопрос с женой.

Допускает Роша и возможность стать футболистом национальной сборной России.

«Кто знает? Обдумаем эту тему», - сказал Роша, чьи слова приводит «RT на русском».

За ЦСКА Виллиан Роша играет с сентября 2022 года. С тех пор защитник провёл 32 официальных матча, в которых забил четыре гола и отдал три результативных паса на партнёров.