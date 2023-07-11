Агент Бикела: «Жаниу хочет остаться в России»

Бруну Мейрелеш, агент бывшего полузащитника «Химок» Жаниу Бикела, высказался о будущем своего клиента.

По словам Мейрелеша, 28-летний футболист хочет остаться в России и выступать за клуб из Премьер-лиги. Агент выразил уверенность в том, что в следующем сезоне Бикел сумеет показать высокий уровень игры.

«Мои российские партнёры контактируют с клубами, ищут вариант, пока ждём. Сам Жаниу хочет остаться в России, ему всё понравилось. Думаю, он сделал достаточно, чтобы заслужить контракт с клубом Премьер-лиги», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, Бикел перешёл в «Химки» в феврале нынешнего года из «Ванкувера». За «красно-чёрных» полузащитник успел провести 11 матчей и отметиться в них одной результативной передачей.