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Агент Бикела: «Жаниу хочет остаться в России»

11 Июля 2023 • 14:34 Комментировать
Тюмень
...
Химки
17.07 17:00

Бруну Мейрелеш, агент бывшего полузащитника «Химок» Жаниу Бикела, высказался о будущем своего клиента.

По словам Мейрелеша, 28-летний футболист хочет остаться в России и выступать за клуб из Премьер-лиги. Агент выразил уверенность в том, что в следующем сезоне Бикел сумеет показать высокий уровень игры.

«Мои российские партнёры контактируют с клубами, ищут вариант, пока ждём. Сам Жаниу хочет остаться в России, ему всё понравилось. Думаю, он сделал достаточно, чтобы заслужить контракт с клубом Премьер-лиги», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, Бикел перешёл в «Химки» в феврале нынешнего года из «Ванкувера». За «красно-чёрных» полузащитник успел провести 11 матчей и отметиться в них одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Жаниу Бикел Бруну Мейрелеш
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