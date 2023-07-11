Футбольный эксперт Андрей Гордеев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу перехода в «Спартак» полузащитника Хесуса Медины.

- Как вы восприняли переход Медины в «Спартак»?

- Не могу сказать, что я удивлен. Когда такие ребята, которые где-то поиграли, приходят в наши команды, для меня это положительная история. Подойдет он или нет, пусть разбирается тренерский штаб команды. А что касается прямого перехода из ЦСКА в «Спартак», то сейчас к этому меняется отношение. Футболисты стали профессиональными, поэтому я нормально отношусь к таким переходам. Это жизнь.

- Гильермо Абаскаль сказал, что левоногого Медины не хватало в прошлом сезоне, потому что в полузащите все правоногие. Согласны с тренером?

- Тут виднее Абаскалю, потому что он работает с командой и понимает, как будет использовать игрока. Может он найдет ему более качественное применение. Для «Спартака» это однозначно усиление.

- Пишут, что ЦСКА предлагал Медину некоторым клубам РПЛ, в частности «Локомотиву», но в итоге он оказался в «Спартаке». Почему другие клубы его не купили?

- Дело в нужности игрока. Значит, у тренеров были свои мысли. Что касается «Локомотива», то Галактионов держит руку на пульсе и понимает, что нужно и для чего. Значит, он видел, что свои ребята, такие, как Баринов, предпочтительнее, а может, хотят делать ставку на своих футболистов.

- Лично для вас Медина – это топ-игрок?

- Я бы не назвал его таковым. Топ-футболисты – это те, кто играет в сильных клубах, на хорошем счету в своей сборной, добивается каких-то трофеев. Нет смыла делать топов из средних футболистов.

- Медина играет в сборной Парагвая, с ЦСКА выиграл Кубок России, плюс его показатели в клубе впечатляющие.

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- Я с этим согласен. На фоне происходящего это неплохой, качественный игрок. Но топом я бы его не назвал. Считаю, что футболисты с такой приставкой выступают в других чемпионатах. В РПЛ пока нет таких ребят.

- Если «Спартак» подпишет Бонгонда, который уже в Москве, кого-то надо отпускать из команды?

- За этим тренерский штаб пристально следит, потому что это важный вопрос. Ведь когда подписывается футболист, тренер все равно прикидывает, где он будет играть и сколько матчей проведет. Возможно, кого-то берут для ротации или чтобы усилить какую-то позицию. Но все равно есть понимание, как тренер будет распоряжаться этим новичком.

- «Спартак» с таким усилением способен конкурировать с «Зенитом», учитывая, что у питерцев могут уйти Малком, Вендел и Клаудиньо?

- «Спартак» обязан конкурировать, потому что многое делается для команды. Мы все ждем от «Спартака» чего-то большего. Надо навязывать конкуренцию и «Зениту», и ЦСКА.

- У вас есть надежда, что в следующем сезоне чемпион может поменяться?

- Есть надежда, что будет серьезная конкуренция и интересный чемпионат. Все перестановки говорят о том, что это по силам нашим лидерам. В прошлом сезоне мне очень понравился ЦСКА. «Спартак» шарахался из стороны в сторону по организации. Но направление работы Абаскаля видно. Надо немного усилить оборону, центральную зону. Надеюсь, что новички придутся ко двору.

Елена Григорьевская