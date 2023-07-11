Деменко оценил возможный уход Рамиреса из «Краснодара»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о возможном уходе Кристиана Рамиреса из состава «быков».

«Уход Рамиреса – потеря для «Краснодара». Несмотря на возраст, это очень хороший футболист. Он много лет в команде, болельщики его любят. Рамирес многое дал «Краснодару», но видимо, понял, что пришло время двигаться дальше», – заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, будет интересно посмотреть на то, как руководство «быков» заменит эквадорца, который был одним из лидеров «Краснодара».

Напомним, что Кристиан Рамирес выступал за «чёрно-зелёных» с 2017 года. На его счету 187 матчей в составе российского клуба во всех турнирах.