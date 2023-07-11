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Тошич: Слуцкий — самый сильный российский тренер

11 Июля 2023 • 13:58 Комментировать

Бывший полузащитник столичного ЦСКА Зоран Тошич высказался о экс-наставнике «армейцев» Леониде Слуцком.

«Пока у Слуцкого нет футбольной деятельности, он нашёл себе другую работу — талантлив во всем, мастер! Слуцкий — большой молодец, думаю, он самый сильный российский тренер», — заявил экс-футболист сборной Сербии в интервью изданию «РБ Спорт». Также Тошич отметил, что не удивлён успеху Слуцкого за пределами футбольного поля. По словам Зорана, именно с бывшим наставником из состава ЦСКА он общается больше всего.

Напомним, что Зоран Тошич выступал в футболке «армейцев» с 2010 по 2017 год. За исключением последнего сезона серб работал под руководством Леонида Слуцкого, с которым полузащитник выиграл три золота Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Зоран Тошич
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