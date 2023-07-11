Тошич: Слуцкий — самый сильный российский тренер

Бывший полузащитник столичного ЦСКА Зоран Тошич высказался о экс-наставнике «армейцев» Леониде Слуцком.

«Пока у Слуцкого нет футбольной деятельности, он нашёл себе другую работу — талантлив во всем, мастер! Слуцкий — большой молодец, думаю, он самый сильный российский тренер», — заявил экс-футболист сборной Сербии в интервью изданию «РБ Спорт». Также Тошич отметил, что не удивлён успеху Слуцкого за пределами футбольного поля. По словам Зорана, именно с бывшим наставником из состава ЦСКА он общается больше всего.

Напомним, что Зоран Тошич выступал в футболке «армейцев» с 2010 по 2017 год. За исключением последнего сезона серб работал под руководством Леонида Слуцкого, с которым полузащитник выиграл три золота Российской премьер-лиги.