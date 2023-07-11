Кириченко заявил, что ушёл из «Сочи»

Тренер Дмитрий Кириченко в разговоре с представителями СМИ высказался касательно своего будущего. У специалиста поинтересовались, войдет ли он в тренерский штаб Курбана Бердыева в махачкалинском «Динамо».

«У меня нет никакой информации. Пока ничего не знаю. О чем читаю, о том и узнаю. Покинул ли я «Сочи»? Да, давно уже», - приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что Кириченко работал вместе с Бердыевым в «Ростове», «Сочи», «Кайрате» и «Тракторе».

Махачкалинское «Динамо» стартует в первом дивизионе матчем против столичного «Торпедо» 15 июля.