Главное не победа, а организация: Итоги Кубка PARI Премьер 2023 для «Зенита»

В воскресенье «Зенит» завершил выступление на Кубке PARI Премьер 2023. Питерцы в серии пенальти обыграли «Фенербахче», но лишились шансов на завоевание трофея. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах.

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Наверное, главный итог турнира не спортивный. В ситуации изоляции России от международных соревнований факт проведения товарищеских матчей с иностранными командами – это уже успех. Тем более что речь идёт о полноценном турнире, который состоялся в нашей стране. Если приезд «Нефтчи» не выглядит чем-то сногсшибательным, то вот появление «Црвены Звезды» и особенно «Фенербахче» – это успех.

Можно также вспомнить, что новичок турецкого клуба Эдин Джеко не слишком горел желанием ехать в Россию. Однако в итоге звёздный босниец оказался на турнире, и это тоже маленькая победа организаторов соревнования, что не позволили «Фенербахче» под каким-то предлогом приехать без звёздного новичка.

Хочется верить, что в скором времени российский футбол будет получать ещё больше международного опыта.

Результат не самый лучший

Защитник «Зенита» Даниил Круговой отметил, что состав участников напоминал Лигу Европы. В целом это довольно точное определение, учитывая результаты приезжих команд в прошлом сезоне. Если оценивать результат, то питерцам хвастаться нечем. «Зенит» в любом случае остался позади «Црвены Звезды» и существует большая вероятность, что «Фенербахче» тоже окажется выше. Иными словами, питерцы не вышли бы в плей-офф, будь это действительно группа еврокубка.

В некотором смысле обидно, что лучший клуб России не может уверенно выиграть группу с чемпионом Сербии, вице-чемпионом Турции и бронзовым призёром Азербайджана. Ещё недавно «Зенит» ставил себе задачу выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а теперь даже на уровне команд Лиги Европы не впечатляет.

Можно ли оправдать результат товарищеским характером турнира? Наверное, отчасти да. С другой стороны, «Зенит» за неимением другой возможности играть с иностранными командами, выступая дома, наверняка хотел победить. Так что турнир хоть и был неофициальным, но мотивация у подопечных Семака должна была быть запредельной. В этом смысле мы скорее увидели нынешний уровень чемпионата России, где его победитель выглядит не слишком убедительно по сравнению с далеко не самыми сильными соперниками из Европы.

Впечатления от игры

В целом об игре «Зенита» что-то новое сказать сложно. Зато можно отметить дебют в команде защитника Ду Кейроса. Бразилец выглядел довольно неплохо и доказал, что потенциал у него хороший. Ду Кейрос подключался к атакам и даже отметился дебютным голом за питерцев. Есть все основания считать, что молодой бразилец усилит «Зенит», если продолжит прогрессировать.

При этом турнир не дал ответа на главный вопрос – кто будет первым номером «Зенита» в предстоящем сезоне. На поле выходили Никита Гойло, Михаил Кержаков и Александр Васютин, то есть Сергей Семак дал всем своим голкиперам немного практики. Учитывая, что самым статусным соперником был «Фенербахче», возможно, первым номером окажется Васютин, которому и дали возможность проявить себя. Однако это пока догадки. Возможно, ответ на вопрос о вратаре даст матч за Суперкубок страны.

Роман Андреев