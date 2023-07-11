Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Главное не победа, а организация: Итоги Кубка PARI Премьер 2023 для «Зенита»

11 Июля 2023 • 19:00 Комментировать

В воскресенье «Зенит» завершил выступление на Кубке PARI Премьер 2023. Питерцы в серии пенальти обыграли «Фенербахче», но лишились шансов на завоевание трофея. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах.

Приезжайте к нам ещё!

Наверное, главный итог турнира не спортивный. В ситуации изоляции России от международных соревнований факт проведения товарищеских матчей с иностранными командами – это уже успех. Тем более что речь идёт о полноценном турнире, который состоялся в нашей стране. Если приезд «Нефтчи» не выглядит чем-то сногсшибательным, то вот появление «Црвены Звезды» и особенно «Фенербахче» – это успех.

Можно также вспомнить, что новичок турецкого клуба Эдин Джеко не слишком горел желанием ехать в Россию. Однако в итоге звёздный босниец оказался на турнире, и это тоже маленькая победа организаторов соревнования, что не позволили «Фенербахче» под каким-то предлогом приехать без звёздного новичка.

Хочется верить, что в скором времени российский футбол будет получать ещё больше международного опыта.

Результат не самый лучший

Защитник «Зенита» Даниил Круговой отметил, что состав участников напоминал Лигу Европы. В целом это довольно точное определение, учитывая результаты приезжих команд в прошлом сезоне. Если оценивать результат, то питерцам хвастаться нечем. «Зенит» в любом случае остался позади «Црвены Звезды» и существует большая вероятность, что «Фенербахче» тоже окажется выше. Иными словами, питерцы не вышли бы в плей-офф, будь это действительно группа еврокубка.

В некотором смысле обидно, что лучший клуб России не может уверенно выиграть группу с чемпионом Сербии, вице-чемпионом Турции и бронзовым призёром Азербайджана. Ещё недавно «Зенит» ставил себе задачу выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а теперь даже на уровне команд Лиги Европы не впечатляет.

Можно ли оправдать результат товарищеским характером турнира? Наверное, отчасти да. С другой стороны, «Зенит» за неимением другой возможности играть с иностранными командами, выступая дома, наверняка хотел победить. Так что турнир хоть и был неофициальным, но мотивация у подопечных Семака должна была быть запредельной. В этом смысле мы скорее увидели нынешний уровень чемпионата России, где его победитель выглядит не слишком убедительно по сравнению с далеко не самыми сильными соперниками из Европы.

Впечатления от игры

В целом об игре «Зенита» что-то новое сказать сложно. Зато можно отметить дебют в команде защитника Ду Кейроса. Бразилец выглядел довольно неплохо и доказал, что потенциал у него хороший. Ду Кейрос подключался к атакам и даже отметился дебютным голом за питерцев. Есть все основания считать, что молодой бразилец усилит «Зенит», если продолжит прогрессировать.

При этом турнир не дал ответа на главный вопрос – кто будет первым номером «Зенита» в предстоящем сезоне. На поле выходили Никита Гойло, Михаил Кержаков и Александр Васютин, то есть Сергей Семак дал всем своим голкиперам немного практики. Учитывая, что самым статусным соперником был «Фенербахче», возможно, первым номером окажется Васютин, которому и дали возможность проявить себя. Однако это пока догадки. Возможно, ответ на вопрос о вратаре даст матч за Суперкубок страны.

Роман Андреев

Реклама


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче Нефтчи Црвена Звезда Сергей Семак Кубок Pari Премьер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июля
19:29 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Зениту» нужно продать Вендела
19:21 · Россия. Премьер-лига
Журналист из Италии рассказал, есть ли у клубов Серии А интерес к Сперцяну
19:13 · Россия. Премьер-лига
Масалитин — о Медине: «Просто приехал гастарбайтер заработать денег»
19:10 · Россия. Первая лига
Биджиев: «Динамо» Махачкала с Бердыевым движется к РПЛ» эксклюзив
19:09 · Россия. Премьер-лига
Гойкович сказал, сколько он тратит в месяц
19:06 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Чугунов – о Бонгонда в «Спартаке»: «Несерьёзно приглашать таких людей» эксклюзив
19:01 · Россия. Премьер-лига
​«Оренбург» сыграл вничью с турецким клубом
18:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза раскритиковал Вендела
18:50 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Оренбурга» Гойкович: «Есть разные варианты продолжения карьеры»
18:44 · Кубок России
Салтыков: «Очень хочется сыграть с «Зенитом»
18:36 · Россия. Премьер-лига
Мостовой предположил, почему Медина выбрал «Спартак»
18:35 · Россия. Премьер-лига
Дюрица рассказал о работе «Локомотива» с молодыми игроками
18:28 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Оренбурга» Гойкович заявил, что не считает уход Лички предательством
18:22 · Россия. Премьер-лига
​У «Зенита» нет предложений по Малкому – гендиректор 1
18:15 · Россия. Премьер-лига
​Роша настроен бороться с ЦСКА за титул РПЛ
Все новости
Рекомендуем