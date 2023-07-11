ЦСКА рушится: Вторая команда прошлого сезона вместо конкуренции с «Зенитом» может провалиться из-за трансферной политики

До старта Премьер-лиги остаётся меньше двух недель, но вице-чемпион России ЦСКА, кажется, не готов объявить бой «Зениту» в борьбе за самые высокие места. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, что происходит с «армейцами».

Вместо точечного усиления – серьёзное ослабление

Пол итогам прошлого сезона ЦСКА стал лучшей командой России, не считая «Зенита». «Армейцы» заняли второе место в Премьер-лиге и выиграли Кубок России. На протяжении прошлого сезона был заметен прогресс ЦСКА под руководством Владимира Федотова, и было чёткое ощущение, что «красно-синие» при определённых обстоятельствах смогут в новом сезоне навязать борьбу «Зениту». Учитывая, что мы заскучали по борьбе за золотые медали, отчаянно хотелось пожелать удачи ЦСКА.

Однако для борьбы с «Зенитом» «армейцам» нужно было точечное усиление состава. Вместо этого ЦСКА вдруг слабеет на глазах. В ближайшее время будет закрыта сделка по продаже Хесуса Медины в «Спартак». В минувшем сезоне парагваец в 25 поединках Премьер-лиги забил 8 голов и сделал 7 результативных передач! Медина был важен для атаки ЦСКА, он был одним из лидеров команды, и теперь он уходит. Откровенно говоря, пока не очень понятно, кем «армейцы» смогут его заменить. В России адекватных вариантов нет, за границей найти хорошего новичка будет непросто.

Кроме этого, существует вероятность ухода Бахтиёра Зайнутдинова, которого очень хочет купить «Бешикташ». Всё идёт к тому, что ЦСКА потеряет ещё одного основного футболиста. Футболист сборной Казахстана провёл 21 матч в прошлом чемпионате, причём выходил на нескольких позициях.

А где же новички?

Их пока нет. ЦСКА выкупил контракт Мойзеса – и на этом пока всё. Ходят слухи, что «армейцы» активно ищут центрального нападающего, который нужен команде, но пока ничего конкретного в этом отношении нет. Из аренды вернулся Адольфо Гайч, который даже забил «Динамо» в рамках Братского кубка. Судя по всему, на старте сезона именно аргентинец и будет новым нападающим.

Кто заменит Медину и Зайнутдинова – непонятно. Пока ЦСКА обходится внутренними ресурсами. Вариант не самый плохой, но сложно рассчитывать, что свои воспитанники позволят «армейцам» навязать борьбу за чемпионство.

Как известно, ЦСКА пытался вернуть Марио Фернандеса, но тот переходит в «Зенит». Это не выглядит потерей с игровой точки зрения. Русский бразилец уже ветеран, его уровень игры сейчас непонятный, да и у «армейцев» нет проблем на этом фланге обороны. Другое дело, что имиджево для ЦСКА всё складывается не очень здорово.

Время против ЦСКА

Если бы сейчас на дворе была середина июня, то для ЦСКА всё выглядело бы не так плохо. Однако через неделю будет сыгран матч за Суперкубок России, а через две стартует Премьер-лига, а вслед за ней и розыгрыш Кубка страны. ЦСКА подходит к началу нового сезона не только без необходимого укрепления, но и в ослабленном состоянии.

При этом календарь на старте у ЦСКА непростой. «Армейцы» начинают с двух выездных матчей в Екатеринбурге и Грозном, а потом ещё поединки с «Локомотивом» и «Динамо». Между двумя московскими дерби будет встреча с «Сочи» дома. Учитывая, что «Зенит» в последние годы набирает довольно много очков, потери на старте могут стать фатальными.

Роман Андреев