«Зенит» или ЦСКА: Булыкин дал прогноз на Суперкубок России

Экс-форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиям от поединка за Суперкубок России, в котором сойдутся петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

«Зенит» считается фаворитом, но Суперкубок - непредсказуемый матч. Кто лучше сыграет, тот и победит со счетом 2:1. Я, наверное, небольшое предпочтение все-таки отдам ЦСКА», - приводятся слова Булыкина на страницах издания Sport24.

Суперкубок России пройдет в субботу, 15 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

По итогам прошлого сезона «Зенит» стал чемпионом Премьер-лиги, а ЦСКА – обладателем кубка страны.