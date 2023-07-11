Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о подписании контракта с Хесусом Мединой.

- Как вы восприняли переход Медины в «Спартак»?

- В любом случае это хороший футболист. Не знаю, что у него произошло в ЦСКА. Но в «Спартак» взял сильного игрока. Он в РПЛ уже адаптировался. И результативность у него была неплохая. То есть, это интересный футболист.

- Как болельщики «Спартака» воспримут приход Медины?

- Думаю, его примут. Он же пришел, чтобы помочь команде. Сложностей в этом плане быть не должно. Он был нужен «Спартаку» на своей позиции.

- Абаскаль как раз сказал, что Медины не хватало в прошлом сезоне, потому что в полузащите все ребята правоногие.

- Ну, да. Тем более что Медина был на глазах Абаскаля. Ему не надо адаптироваться в РПЛ. Это готовый игрок. Он будет выходить в основном составе.

- На какой позиции видите Медину в «Спартаке»? Крайних игроков и так избыток – слева Промес, Зиньковский, Бальде. На правый фланг покупают Бонгонда. Там играли Игнатов, Мозес, тот же Зиньковский. Получается, Медина будет центральным полузащитником?

- Он может играть и крайнего, и в середине. Абаскаль будет его пробовать и там, и там. В ЦСКА он чаще играл левого вингера. Возможно, останется на этой же позиции.

- Но в ЦСКА он заявлял, что ему как раз не нравится эта позиция, из-за чего произошли разногласия с Федотовым.

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- Значит, будет в центре. Возможно, он оговорил это с Абаскалем заранее, что ему не нравится играть слева.

- То есть он займет место Романа Зобнина?

- Они могут в два центральных полузащитника сыграть. Или меняться зонами, что тоже нередко бывает. Зобнин может выдвинуться чуть вперед, а Медина чуть ниже.

- Для вас это самый громкий трансфер этого межсезонья?

- Пока да. А что будет дальше – неизвестно. Еще целый месяц есть на дозаявки, так что трансферы еще могут быть.

- Если «Спартак» подпишет Бонгонда, получается, кого-то надо отпускать из команды?

- Все зависит от руководства, готово ли оно платить деньги игрокам, которые не проходят в состав. А для Абаскаля это не проблема. Он может маневрировать. Давать ребятам по тайму, например.

- «Спартак» с таким усилением способен конкурировать с «Зенитом», учитывая, что могут уйти Малком, Вендел и Клаудиньо?

- Если говорить о потерях «Зенита», тогда да. А так все покажет чемпионат. Если любая команда усиливается, значит, хочет показать лучший результат. Если у «Зенита» уйдут эти легионеры, начнутся, конечно, проблемы. Что бы Семак не говорил, мы видели «Зенит» на недавнем турнире, и там он сталкивался с определенными сложностями. Понятно, что у нас в РПЛ вряд ли кто-то окажет питерцам такое сопротивление, как «Фенербахче» и «Црвена Звезда», но все зависит от усиления клубов. Претендентом на золото будет и ЦСКА, и «Локомотив», и «Спартак».

Елена Григорьевская