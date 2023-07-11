Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Спартака» оценил трансфер Медины

11 Июля 2023 • 13:22 Комментировать

Гендиректор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал трансфер парагвайского полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.

«История с переходом Медины из разряда «win-win». Мы надеемся, что он усилит команду. Рассчитываем, что его игровые качества добавят нам разнообразия и новых возможностей», - рассказал руководитель в беседе с клубной пресс-службой «красно-белых».

Согласно данным портала Transfermarkt, за трансфер Медины «красно-белые» выложили шесть миллионов евро. Между полузащитником и «Спартаком» подписан трудовой договор на три года.

В прошлом сезоне чемпионата России Хесус провел 25 матчей, в которых забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Хесус Медина Олег Малышев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июля
14:36 · Россия. Премьер-лига
​Защитник ЦСКА Роша допускает, что будет играть за сборную России
14:34 · Россия. Премьер-лига
Агент Бикела: «Жаниу хочет остаться в России»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Медины: «Хесус благодарен ЦСКА, но пришло время двигаться дальше»
14:08 · Россия. Премьер-лига
Деменко оценил возможный уход Рамиреса из «Краснодара»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Тошич назвал Вагнера Лава лучшим нападающим в истории РПЛ
13:58 · Россия. Премьер-лига
Тошич: Слуцкий — самый сильный российский тренер
13:50 · Россия. Премьер-лига
Кириченко заявил, что ушёл из «Сочи»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Заварзин — о переходе Медины в «Спартак»: «К сожалению, моральная сторона остаётся на втором плане»
13:29 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» или ЦСКА: Булыкин дал прогноз на Суперкубок России
13:22 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Спартака» оценил трансфер Медины
13:14 · Россия. Премьер-лига
Клуб РПЛ хочет подписать Панченко
13:06 · Россия. Премьер-лига
​Медина тренируется в «Спартаке» индивидуально
12:38 · Россия. Премьер-лига
Кузяев близок к трансферу во французский клуб
12:21 · Россия. Премьер-лига
Названа сумма, какую «Спартак» готов заплатить за Санчеса
12:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Макарчука: «Он лучший на своей позиции в стране»
Все новости
Рекомендуем