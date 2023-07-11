Гендиректор «Спартака» оценил трансфер Медины

Гендиректор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал трансфер парагвайского полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.

«История с переходом Медины из разряда «win-win». Мы надеемся, что он усилит команду. Рассчитываем, что его игровые качества добавят нам разнообразия и новых возможностей», - рассказал руководитель в беседе с клубной пресс-службой «красно-белых».

Согласно данным портала Transfermarkt, за трансфер Медины «красно-белые» выложили шесть миллионов евро. Между полузащитником и «Спартаком» подписан трудовой договор на три года.

В прошлом сезоне чемпионата России Хесус провел 25 матчей, в которых забил восемь голов и сделал семь результативных передач.