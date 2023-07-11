Клуб РПЛ хочет подписать Панченко

Опытный российский нападающий Кирилл Панченко может вернуться в Премьер-лигу из первого дивизиона, где выступал за тульский «Арсенал».

Согласно данным издания Metaratings.ru, в услугах 33-летнего форварда заинтересован «Пари НН». Нижегородцы могут подписать Панченко бесплатно, поскольку он сейчас находится в статусе свободного агента.

Кроме «Пари НН», заинтересованность в услугах Кирилла проявляют подмосковные «Химки».

В завершившемся сезоне нападающий принял участие в 32 поединках, записав на свой счет девять забитых мячей (три – с пенальти). В его пассиве три желтые карточки и одно удаление.