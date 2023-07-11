Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клуб РПЛ хочет подписать Панченко

11 Июля 2023 • 13:14 Комментировать

Опытный российский нападающий Кирилл Панченко может вернуться в Премьер-лигу из первого дивизиона, где выступал за тульский «Арсенал».

Согласно данным издания Metaratings.ru, в услугах 33-летнего форварда заинтересован «Пари НН». Нижегородцы могут подписать Панченко бесплатно, поскольку он сейчас находится в статусе свободного агента.

Кроме «Пари НН», заинтересованность в услугах Кирилла проявляют подмосковные «Химки».

В завершившемся сезоне нападающий принял участие в 32 поединках, записав на свой счет девять забитых мячей (три – с пенальти). В его пассиве три желтые карточки и одно удаление.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кирилл Панченко Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июля
13:22 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Спартака» оценил трансфер Медины
13:14 · Россия. Премьер-лига
Клуб РПЛ хочет подписать Панченко
13:06 · Россия. Премьер-лига
​Медина тренируется в «Спартаке» индивидуально
12:38 · Россия. Премьер-лига
Кузяев близок к трансферу во французский клуб
12:21 · Россия. Премьер-лига
Названа сумма, какую «Спартак» готов заплатить за Санчеса
12:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Макарчука: «Он лучший на своей позиции в стране»
12:13 · Россия. Премьер-лига
Зобнин высказался о трансфере в Европу
12:07 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль ответил, может ли он возглавить «Зенит» или ЦСКА
12:01 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес уже завтра станет игроком «Зенита»
11:55 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль назвал главную ошибку «Спартака» в прошлом сезоне
11:39 · Россия. Премьер-лига
Литвинов высказался о трансфере Медины в «Спартак»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «ЦСКА обойдётся без Медины, незаменимых нет»
11:28 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА принял решение по Бистровичу
11:24 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Запросов по Гойковичу в клубе нет»
11:20 · Россия. Премьер-лига
Зобнин ответил на вопрос о возвращении в сборную России
Все новости
Рекомендуем