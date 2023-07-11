​Медина тренируется в «Спартаке» индивидуально

В понедельник «Спартак» объявил о трансфере полузащитника Хесуса Медины. Парагвайский футболист перебрался в стан «красно-белых» после полутора лет выступлений за другой московский клуб - ЦСКА.

Медина уже приступил к тренировкам. При этом во вторник 26-летний хавбек занимался индивидуально, о чём рассказывает ТАСС.

Напомним, что Медина будет играть за «Спартак» под номером 19.

Первый матч нового сезона «Спартак» проведёт 23 июля – против «Оренбурга» на своём поле в стартовом туре Премьер-лиги. Прошлый чемпионат команда Гильермо Абаскаля завершила на третьей позиции.