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Кузяев близок к трансферу во французский клуб

11 Июля 2023 • 12:38 Комментировать

Российский полузащитник Далер Кузяев, который находится в статусе свободного агента после ухода из петербургского «Зенита», близок к переезду в Европу.

Согласно информации журналистов Sport24, 30-летний игрок близок к трансферу в «Тулузу». Далер сейчас находится во Франции и договаривается о подписании контракта.

Напомним, что контракт Кузяева с «Зенитом» истек в конце прошлого месяца. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник поучаствовал в 26 поединках, записав на свой счет пять забитых мячей и четыре результативные передачи.

По итогам прошлого сезона Лиги 1 «Тулуза» финишировала на 13-м месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Тулуза Далер Кузяев трансферы футбола - лето 2023
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