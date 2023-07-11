Кузяев близок к трансферу во французский клуб

Российский полузащитник Далер Кузяев, который находится в статусе свободного агента после ухода из петербургского «Зенита», близок к переезду в Европу.

Согласно информации журналистов Sport24, 30-летний игрок близок к трансферу в «Тулузу». Далер сейчас находится во Франции и договаривается о подписании контракта.

Напомним, что контракт Кузяева с «Зенитом» истек в конце прошлого месяца. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник поучаствовал в 26 поединках, записав на свой счет пять забитых мячей и четыре результативные передачи.

По итогам прошлого сезона Лиги 1 «Тулуза» финишировала на 13-м месте.