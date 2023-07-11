Названа сумма, какую «Спартак» готов заплатить за Санчеса

Названа сумма, какую руководство московского «Спартака» готово заплатить за защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса.

Согласно сведениям Legalbet, «красно-белые» выделят на покупку 27-летнего колумбийского футболиста 8-10 миллионов евро. Конкурентом москвичей в споре за южноамериканца считается стамбульский «Галатасарай».

Давинсон играет за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошлом сезоне Санчес принял участие в 24 поединках за лондонцев, не отметившись голевыми действиями. Срок действующего трудового соглашения между защитником и англичанами рассчитан до конца июня 2024 года.