Агент Макарчука: «Он лучший на своей позиции в стране»

Марияна Кашчелан, агент защитника «Сочи» Артёма Макарчука, высказалась об интересе «Спартака» и ЦСКА к своему клиенту.

Кашчелан призналась, что её не удивляют слухи об интересе московских клубов к 27-летнему футболисту, так как считает Макарчука лучшим игроком России на своей позиции.

«Он, как я сказала, лучший на своей позиции в стране. Большие команды не могут не следить за ним, к тому же позиция для российского футбола у него особенная. Новостей вокруг него много, но слухи я бы не хотела комментировать», — цитирует Кашчелан Metaratings.

В минувшем сезоне Макарчук провёл за «Сочи» 35 матчей, забил один гол и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 2,5 миллиона евро.