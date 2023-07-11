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Агент Макарчука: «Он лучший на своей позиции в стране»

11 Июля 2023 • 12:18 Комментировать
Сочи
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Балтика
23.07 20:00

Марияна Кашчелан, агент защитника «Сочи» Артёма Макарчука, высказалась об интересе «Спартака» и ЦСКА к своему клиенту.

Кашчелан призналась, что её не удивляют слухи об интересе московских клубов к 27-летнему футболисту, так как считает Макарчука лучшим игроком России на своей позиции.

«Он, как я сказала, лучший на своей позиции в стране. Большие команды не могут не следить за ним, к тому же позиция для российского футбола у него особенная. Новостей вокруг него много, но слухи я бы не хотела комментировать», — цитирует Кашчелан Metaratings.

В минувшем сезоне Макарчук провёл за «Сочи» 35 матчей, забил один гол и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 2,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Сочи Артём Макарчук Марияна Кашчелан
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