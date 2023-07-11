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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зобнин высказался о трансфере в Европу

11 Июля 2023 • 12:13 Комментировать

Игрок средней линии московского «Спартака» Роман Зобнин высказался касательно потенциального переезда в европейский клуб.

«Уехать в Европу? Сейчас думаю об этом меньше, чем пять лет назад. Когда было последнее предложение? Разговоры всегда были, что уж об этом говорить. Что имеем, то имеем», - приводит слова полузащитника издание «Чемпионат».

Роман защищает цвета «Спартака» с лета 2016 года. Срок действия трудового договора между сторонами рассчитан до середины следующего года.

В прошлом сезоне Зобнин забил три гола и отдал одну результативную передачу в 29 матчах чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин
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