Зобнин высказался о трансфере в Европу

Игрок средней линии московского «Спартака» Роман Зобнин высказался касательно потенциального переезда в европейский клуб.

«Уехать в Европу? Сейчас думаю об этом меньше, чем пять лет назад. Когда было последнее предложение? Разговоры всегда были, что уж об этом говорить. Что имеем, то имеем», - приводит слова полузащитника издание «Чемпионат».

Роман защищает цвета «Спартака» с лета 2016 года. Срок действия трудового договора между сторонами рассчитан до середины следующего года.

В прошлом сезоне Зобнин забил три гола и отдал одну результативную передачу в 29 матчах чемпионата России.