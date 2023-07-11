Абаскаль ответил, может ли он возглавить «Зенит» или ЦСКА

Наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, может ли он в будущем возглавить петербургский «Зенит» или ЦСКА.

«Могу ли представить себя главным тренером ЦСКА или «Зенита»? Я не склонен к подобного рода представлениям. Сконцентрирован на работе. Я всегда полностью погружаюсь в работу», - приводит слова испанского специалиста издание «Чемпионат».

Абаскаль занял пост главного тренера «Спартака» в июне 2022 года. Срок трудового соглашения испанца с «красно-белыми» рассчитан до середины 2025 года.

В прошлом сезоне «народная команда» стала бронзовым призером чемпионата России.