Абаскаль назвал главную ошибку «Спартака» в прошлом сезоне

Рулевой московского «Спартака» Гильермо Абаскаль обозначил главную ошибку «красно-белых» в прошлом сезоне.

«Самой большой ошибкой было то, что нам не удалось сохранять стабильность в период, когда было много травм. Мы постараемся прибавить в этом компоненте - в стабильности», - передает слова испанского специалиста издание «Чемпионат».

Напомним, что по итогам минувшего сезона московский коллектив финишировал на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Серебряным призером стал другой столичный клуб – ЦСКА. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит».