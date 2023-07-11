Литвинов высказался о трансфере Медины в «Спартак»

Игрок московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о переходе в стан «красно-белых» полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.

«Хороший игрок. Главное, чтобы он помог нам выиграть чемпионство. Он сделал выбор, перешел в «Спартак», это наша семья. Мы поможем ему влиться в коллектив», - цитирует Литвинова издание «Спорт-Экспресс».

О трансфере Медины в «Спартак» было объявлено в понедельник, 10 июля. 26-летний южноамериканец заключил с «красно-белыми» контракт до середины 2026 года.

В прошлом сезоне Премьер-лиги Хесус забил восемь голов и отдал семь ассистов в 25 встречах.