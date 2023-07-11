Борис Игнатьев: «ЦСКА обойдётся без Медины, незаменимых нет»

Российский футбольный специалист Борис Игнатьев поделился мыслями о переходе полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в другой столичный клуб - «Спартак».

«Медина показывал продукт и результат. Он был игроком основного состава. Но это не значит, что теперь ЦСКА не обойдется без него. Нет незаменимых людей», - передает слова эксперта Betonmobile.ru.

О трансфере Медины в «Спартак» было объявлено в понедельник, 10 июля. Парагваец подписал с «красно-белыми» долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2026 года.

В составе ЦСКА полузащитник провел 45 поединков, записав на свой счет 12 забитых мячей и десять голевых передач.