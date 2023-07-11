ЦСКА принял решение по Бистровичу

В московском ЦСКА приняли решение касательно будущего полузащитника Кристияна Бистровича.

Согласно информации журналистов Metaratings.ru, руководство «армейского» клуба рассматривает вариант с арендой или полноценным трансфером 25-летнего исполнителя.

В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Фортуну» (Нидерланды). Он принял участие в 13 поединках и отметился одним забитым мячом.

Срок действующего трудового соглашения между Бистровичем и «армейцами» рассчитан до середины 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость хорватского футболиста в 2,5 миллиона евро.